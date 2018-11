Wat je juist NIET ziet bij Glow: hoe controleer je een massa van duizenden mensen door Eindhoven?

Om 17.45 uur worden ze gebriefd voor de avond. In de control room van Glow aan het Stadhuisplein worden de laatste zaken nog eens doorgenomen.

"Jij staat bij de Vestedatoren", zegt Pieter van de scouting tegen een jongeman die vragend kijkt. "Kom even kijken naar de plattegrond, dan laat ik het je zien." Even later vertrekt een groep naar de stad. Op hun revers een portofoon, om de schouders een hesje met daarop de tekst 'Crowd Management Glow'.

Uiterlijk 18.30 uur staat iedereen op zijn post. Vanaf dat moment tonen de kunstlichtwerken hun magie. Over de Emmasingel klinkt regelmatig het snerpende geluid van fluitjes. Verkeersregelaars communiceren zo met elkaar over de naderende bussen. "Deze plek is een van onze aandachtspunten", zegt regisseur-verkeersregelaar Serge Hoes. "Omdat elders aan de weg gewerkt wordt, komen hier alle bussen voorbij."

En dat is juist ook de plek waar op de Lichttoren een lichtshow te zien is die veel belangstelling kent. "Mensen gaan zo op in Glow dat ze na zo'n show amper op het verkeer letten en gewoon weer doorlopen. Wij houden ze tegen als er een bus komt. Tenzij het heel erg druk wordt. Dan laten we de bussen stoppen zodat de mensen door kunnen lopen want het lukt je niet om een stroom van 1000 mensen tegen te houden."

Ondertussen volgt coördinator crowd management Lo Boelhouwers met collega's alles vanuit de control room. Met behulp van een paar plattegronden en camerabeelden houden ze alles in de gaten. "Het gaat goed, Glow is geen risico-evenement. Onze enige zorg is dat het te druk wordt. Dan grijpen we in."





Vorig jaar liepen er maar liefst 730.000 bezoekers door de stad tijdens Glow. Boelhouwers verwacht in de laatste drie dagen nog flinke drukte in de stad en denkt dat het aantal ook dit jaar wel gehaald gaat worden.