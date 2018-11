'Naakt kindje in het gras': verhaal van gepensioneerde agent over vondeling blijkt een hit

EINDHOVEN - Fer van Haren is 64 jaar en sinds 1 oktober met pensioen, na 38 jaar bij de politie in Brabant te hebben gewerkt. De afgezwaaide agent deelt nu op de website van de politie zijn meest opmerkelijke ervaringen. Een schot in de roos, want een van zijn verhalen over een vondeling blijkt een heuse bestseller.

"Het is een frisse droge vrijdagmiddag, ergens begin november in de jaren ’80, als mijn collega en ik de melding krijgen dat er bij het oude zwembad een baby’tje is gevonden. Een wandelaar, die op dat moment zijn hond uitliet, had het kindje opgemerkt en de politie gebeld. Als we op de plek zijn gekomen zie ik in het gras en onkruid een meisje liggen. Het baby’tje maakt zacht geluid dus het leeft gelukkig nog. Het is een heel raar gezicht; er ligt een naakt kindje in het gras met de navelstreng en nageboorte er nog aan." Zo begint agent Van Haren zijn vertelling op de website van de politie. Met het weerloze meisje in zijn armen wacht hij de komst van de ambulance af.

Cirkel sluit zich

Er is geen enkel aanknopingspunt, ook collega’s van Van Haren weten niets te bedenken. Dan gaat opeens de telefoon op het politiebureau: een wat onzekere jonge vrouwenstem vraagt of er bij het oude zwembad een baby is gevonden. Met veel tact houdt de plaatselijke postcommandant het gesprek gaande. "Dan sluit de cirkel zich en hebben we contact met de jonge moeder. Het is een meisje van nog geen twintig die na vermoedelijk een carnavalspleziertje onbedoeld zwanger is geraakt en zich geen raad wist."

Leuke tiener

Jaren later hoor de agent bij toeval dat de moeder van die jonge vrouw en de oma van het baby’tje bij hem in het dorp woont. Van Haren denkt lang na en besluit uiteindelijk om bij haar langs te gaan. Benieuwd hoe het met de vondelinge van toen is. Van de oma verneemt hij dat alles helemaal goed is gekomen. De tienermoeder en de biologische vader hebben elkaar gevonden en zijn al weer jaren gelukkig getrouwd. En het baby'tje is inmiddels een leuke tiener geworden.

"Ik heb in mijn politieloopbaan veel meegemaakt, maar deze ervaring behoort tot de mooiste", besluit de inmiddels gepensioneerde agent.