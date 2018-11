Deel dit artikel:













La Trappe schrijft geschiedenis met vier gouden medailles op prestigieus bierfestival La Trappe schrijft geschiedenis met vier gouden medailles. Foto: ANP

BERKEL-ENSCHOT - Bierbrouwerij De Koningshoeven in Berkel-Enschot is met vier gouden medailles flink in de prijzen gevallen bij het European Beer Star Awards in het Duitse Neurenberg. Vier bieren van La Trappe werden bekroond met een gouden medaille. De gevulde glazen La Trappe Blond, Dubbel, Tripel en Quadruppel kregen het eremetaal omgehangen.

Geschreven door Corné Verschuren

Dit jaar namen maar liefst 2.344 verschillende, geregistreerde bieren uit 51 landen deel aan de prestigieuze European Beer Star Awards. Een nieuw record voor deze smaakcompetitie, sinds 2004 georganiseerd door de Private Brauereien Association. Prestatie brouwers

De Koningshoeven is onderdeel van de Swinkels Family Brewery. Op LinkedIn reageert Noud Swinkels van de brouwerij: “Wij hebben geschiedenis geschreven met vier gouden medailles. Dat is in de geschiedenis van European Beer Star Awards nog niet eerder voorgekomen. Een geweldige prestatie van onze brouwers.” Trappisten

De naam La Trappe is afkomstig van het Franse klooster 'La Trappe', de bakermat van de orde der trappisten. La Trappe wordt sinds 1884 gebrouwen bij Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven in Berkel-Enschot. In 1999 werd een samenwerking aangegaan met Bavaria, het huidige Swinkels Family Brewers uit Lieshout. Hoewel steeds meer personeel van buiten werd aangetrokken en de directe betrokkenheid van de Trappisten bij het brouwproces is afgenomen, is de brouwerij eigendom van de abdij gebleven.