Busje met drugsafval vliegt in brand natuurgebied bij Best Foto: Sem van Rijssel

BEST - Een busje dat geladen was met drugsafval is in een natuurgebied bij Best woensdagavond rond half twaalf uitgebrand.

Geschreven door Frits van Otterdijk

Het voertuig stond geparkeerd aan de Joe Mannweg in Best. Gezien het tijdstip en de lading met drugsafval gaat de brandweer uit van brandstichting. Het vuur was na korte tijd geblust. Het voertuig was compleet vernield. De Omgevingsdienst Brabant werd opgeroepen om de omgeving te reinigen. Een deel van het drugsafval is samen met het bluswater over de weg en in de berm van het bos gelopen.