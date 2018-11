Naakt op de foto? In Breda zijn ze naar je op zoek!

BREDA - “Durf jij je letterlijk en figuurlijk bloot te geven en naakt op de foto te gaan? Meld je aan!” Deze opmerkelijke oproep komt uit Breda. Daar worden vijftien mensen gezocht die uit de kleren willen om op Valentijnsdag een positieve boodschap te verspreiden.

Stichting BoBreda en creatief bureau Goedzooi zijn op zoek naar mensen die mee willen werken aan een postercampagne. Het doel van de campagne is diversiteit onder de aandacht brengen en liefde verspreiden.

Mix & match

“We willen op Valentijnsdag laten zien dat het niet uitmaakt hoe je eruit ziet. Iedereen is mooi”, vertelt Esmee Boesveld. "Liefhebben begint bij jezelf. Het accepteren van je eigen lichaam.

"En die liefde voor jezelf en anderen, gaan we vervolgens verspreiden door middel van de posters", vervolgt ze. "We zoeken dan ook allerlei soorten mensen. Dik of dun, wit of gekleurd, lang of kort: iedereen is welkom. Hoe diverser, hoe beter.”

Van de mensen die in hun blootje op de foto gaan, worden zogenoemde mix & match-posters gemaakt. “Een combinatie van verschillende lichamen”, legt Esmee uit. “Zoals de tekening op de flyer van de oproep. Je lichaam zal dus niet in zijn geheel op een poster staan.”

In de bushokjes

“Het naakte is natuurlijk een manier om aandacht te trekken, maar we willen ook dat mensen echt over onze boodschap nadenken. Dus het naakte heeft zeker een functie.”

Boesveld is zich ervan bewust dat naakt poseren voor een poster ook voor negatieve reacties kan zorgen. “Je komt toch naakt door heel Breda te hangen. Misschien zelfs wel in de bushokjes. Denk er dus goed over na voor je je aanmeldt. Maar als je je wil inzetten voor het goede doel, doe dan mee en meld je aan!”