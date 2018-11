Je tekst naar het Tilburgs vertalen, het kan nu: 'Kunnen wel praoten, maar schrèève is aanders'

Nicole merkte op dat veel mensen het leuk vinden om in het Tilburgs te communiceren. "Het is een stukje erfgoed, het hoort bij de stad."

"Hoe leuk is het dan, als je je eigen tekst op de juiste manier kan vertalen met behulp van een speciale service? Er is een Tilburgse spelling. Dus ik dacht: 1 en 1 is 2." Het idee: wanneer iemand een mailtje stuurt naar naar de vertaalservice, vertaalt Stichting Tilburgse Taol de tekst en stuurt deze weer terug. Mailen kan naar: vertaalservice@tilburgsetaol.nl .

Carnavalswagens

Zelf heeft Nicole jaren geleden een cursus Tilburgs gevolgd. "Daarna had ik echt de drive om daar iets mee te doen." En die drive is zo groot, dat Nicole het zelfs tijdens carnaval niet los kan laten. Vooral niet wanneer ze alle carnavalswagens langs ziet rijden met verkeerd gespelde teksten erop. "Ik heb een soort juffrouw in me. Hartstikke leuk natuurlijk dat je in het Tilburgs iets schrijft, maar doe het dan goed. Dan ben ik wel aan het corrigeren."

Nicole vindt het het heerlijk om de Tilburgse taal bezig te zijn. "Ik wil ook aan zoveel mogelijk mensen laten weten dat er een Tilburgse spelling bestaat."

Meest gemaakte fouten

"De meest gemaakte fout is dat er in de ao-klank van taol, de o en de a wordt omgekeerd. Dus in plaats van 'ao', 'oa' schrijven. Oa komt in het Tilburgs nooit voor." Een ander veel gemaakte fout is de stomme E. "Als je die uitspreekt als e van de, dan schrijven ze hem bijna altijd als een u van put. Dat doet bij mij wel heel zeer als ik dat zie."

Er zijn heel veel mooie Tilburgse zinnen volgens Nicole. Maar deze hebben toch echt haar voorkeur: "Daor krèède praot van" en "Hoe komde gij tèùs?"

Een voorbeeld

Om de vertaalservice te testen, heeft onze redactie het volgende nieuwsbericht naar de service gemaild:

Commotie op de Bredaseweg in Tilburg gisteren. De politie was daar op zoek naar een voortvluchtige crimineel. Het zou gaan om een 27-jarige man uit Halsteren. Een arrestatieteam ging rond twaalf uur een woning op de Bredaseweg binnen, waar de verdachte zou zitten. Er werden drie mensen uit het pand gehaald, maar daar zat de crimineel niet bij.

De Tilburgse vertaling:

Hèddet al geheurd? Kemoosie op de Berdaosewèg in Tilburg giestere. De pliesie waar op zuuk nòr ene vortvluchtege kriemienêel. Et zo gaon om ene 27-jaorege man öt Halstere. En arrestaosietiem ging rond en uur òf twaolf en hèùs òn de Berdaosewèg binne, waor de verdachte zo zitte. Der wiere drie meense öt et hèùs gehòld, mar de gezochte kriemienêel zaater nie bij. Dè nie dè.

De Tilburgse Vertaalservice vertaalt teksten naar het Tilburgs dialect.