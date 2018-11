Deel dit artikel:













Drie vrachtwagens knallen op elkaar op A58 vlakbij troeteleik, verkeersproblemen tot avondspits Foto: Tom van der Put/SQ Vision Mediaprodukties. Foto: Tom van der Put/SQ Vision. Foto: Danny

BREDA - Op de A58 zijn rond 12:30 uur drie vrachtwagens op elkaar geknald bij Ulvenhout. Door de klap brak de cabine van de achterste truck helemaal af. De A58 is ter plekke dicht en het opruimen gaat in ieder geval tot de avondspits duren. Er is een omleiding ingesteld.

Geschreven door Malini Witlox

De bestuurder is volgens de politie zelf uit de cabine geklommen, hij is lichtgewond. Het ongeluk gebeurde vlakbij de troeteleik. Die is niet beschadigd. Verkeer richting Tilburg/Eindhoven moet de borden Rotterdam/Waalwijk (A16, A59, A27) volgen. Ook de andere kant op staat een file. Het gaat om een kijkersfile. Rijkswaterstaat gaat schermen plaatsen.