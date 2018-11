Deel dit artikel:













Ook in 2018 is Baarle-Nassau handelshoofdstad van Nederland, Landerd ook populair bij koopjesjagers

BAARLE-NAUSSAU - Marktplaats heeft Baarle-Nassau uitgeroepen tot handelshoofdstad van Nederland. In die Brabantse gemeente handelde 43 procent van de inwoners in de afgelopen tien maanden via Marktplaats. De producten die hier het meest worden aangeboden zijn schoenen, printers en onderdelen voor vijvers. Ieder jaar neemt de handelsgeest in de stad toe; in 2015 handelde 29 procent van de inwoners, in 2016 38 procent en in 2017 41 procent.

Geschreven door Malini Witlox

Ook in 2017 stond Baarle-Nassau op de eerste plek, de gouden plaats werd toen overgenomen van Groningen. Breda en Den Bosch stonden vorig jaar nog op plek twee en drie. Breda is dit jaar helemaal niet meer terug te vinden in de Top 5. In de Brabantse top 3 staat Den Bosch tweede (35.9 %) en Landerd derde (35.7 procent). Het is het twaalfde jaar dat Marktplaats de handelsactiviteit in kaart brengt en daarbij handelshoofdsteden uitroept. Om dat te berekenen heeft de handelssite gekeken naar het aantal accounts dat in iedere gemeente de afgelopen tien maanden actief is geweest, ten opzichte van het aantal inwoners.