'Een bizar levensverhaal', Job van der Zon maakt documentaire over oud-PSV'er Nii Lamptey

HELMOND - Op zestienjarige leeftijd werd Nii Lamptey gebombardeerd tot ‘de nieuwe Pelé’. Die benoeming achtervolgde de Ghanese aanvaller, die één jaar voor PSV speelde, zijn gehele loopbaan. Hij kon nooit die belofte inlossen en voetbalde uiteindelijk in twaalf landen. Aad de Mos is volgens Lamptey zijn voetbalvader. Helmonder Job van der Zon maakte er een documentaire over.

“Naast zijn voetbalcarrière, heeft Lamptey een bizar levensverhaal”, legt Van der Zon uit. “Hij had een slecht huwelijk en hij kwam er na 21 jaar achter dat ‘zijn’ drie kinderen, helemaal niet van hem zijn.” Dat speelde zich allemaal af, na zijn actieve voetbalcarrière. Lamptey speelde één jaar bij PSV en beleefde daar naar eigenzeggen zijn beste jaar ooit.

Aad de Mos was is die tijd trainer bij de Eindhovenaren, maar hij kende Lamptey al. “Ik heb hem naar Anderlecht gehaald”, zegt de gepensioneerde voetbaltrainer die ook een grote rol speelt in de documentaire die zondag wordt uitgezonden op FOX Sports. “Het is voor mij wel een speciale speler. Onder mij heeft hij ook gewoon goed gepresteerd. Soms heb je als trainer een klik met een speler en dat was nu het geval. Ik heb veel individueel met hem gewerkt. Getraind, maar ook op mentaal gebied.”

Naar Engeland

Bij PSV werd Lamptey topscorer van de Eindhovenaren in de competitie met tien doelpunten. Dat is nog altijd het laagste aantal doelpunten dat een clubtopscorer van PSV maakte in één seizoen. Maar na dat seizoen probeerde de Ghanees het in Engeland. “Daar speelde hij niet of niet goed. En vanaf dat moment werd hij door zijn foute zaakwaarnemer elk jaar naar een nieuwe club gestuurd”, zegt Van der Zon.

“Die jongen heeft uiteindelijk in twaalf landen gespeeld.” Volgens menig voetbalkenner is Lamptey bezweken onder de druk van het stempel dat hij de opvolger van Pelé zou zijn. “Dat is voor een jongen die de wereld nog niet kende ook ongelooflijk zwaar. Hij had nog geen persoonlijkheid, was een nobody. En dan zie je ineens in elke krant je naam staan.”

Die foute zaakwaarnemer was Antonio Caliendo, die volgens Lamptey een woekercontract met hem had gesloten in de tijd dat hij nog analfabeet was. Caliendo komt in de documentaire ook aan het woord en zegt letterlijk dat het de schuld van Lamptey zelf is dat zijn carrière is mislukt.

Contact

Aad de Mos heeft zijn pupil lang niet meer gesproken. “Heel af en toe spreek ik hem telefonisch nog. We bewandelden jaren geleden allebei onze eigen weg. Mijn carrière was wat succesvoller dan die van hem. Maar als het goed is ga ik hem binnenkort bezoeken.” Volgens Van der Zon heeft Aad de Mos een speciale plek in het hart van Lamptey. “Ik heb hele diepgaande gesprekken gevoerd met Lamptey. Over de dood, zijn mislukte huwelijk en zijn kinderen. Daar vertelde hij eigenlijk heel rustig over. Maar toen de naam van Aad de Mos werd genoemd, brak hij. Dat raakte hem enorm. Hij ziet hem als zijn vader.”

De documentaire Nii Lamptey: koning van het duister wordt zondagavond uitgezonden door FOX Sports.