Buurtbewoners zijn geschrokken van overval Hilvarenbeek: 'Ze zat helemaal onder het bloed'

HILVARENBEEK - Buurtbewoners zijn geschrokken van de gewelddadige overval donderdagochtend op de woning aan de Ds van Heusdenstraat in Hilvarenbeek. "Ik werd gebeld door de man van het slachtoffer en ben gaan kijken. Het zag er niet goed uit, ze zat helemaal onder het bloed."

Volgens een achterbuurman is het slachtoffer een vrouw van Somalische afkomst die samenwoont met haar man en vijf kinderen. "Ik werd gebeld door haar man", vertelt hij tegen een verslaggever. "Ik ken het gezin goed." Nadat ze geslagen was, belde het slachtoffer haar man. "Hij belde mij vervolgens om te vragen of ik wilde gaan kijken. Het zag er niet goed uit, ze had een flinke hoofdwond en zat helemaal onder het bloed."

LEES OOK: Gewonde vrouw op straat gevonden na overval, twee daders op de vlucht

De politie doet nog steeds onderzoek naar de overval. Het is nog onduidelijk of het signalement van de daders klopt en het is nog niet bekend in wat voor auto ze op de vlucht sloegen. Daarom bekijkt de politie bewakingsbeelden van de camera die de overburen op hun oprit hebben hangen.