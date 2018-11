Man die uit wraak mortierbom liet ontploffen bij voordeur, veroordeeld tot ruim twee jaar cel

DEN BOSCH - Een man uit Berlicum is veroordeeld tot 25 maanden cel, waarvan 9 maanden voorwaardelijk omdat hij expres een explosief bij een woning liet ontploffen. Dat gebeurde afgelopen april in Den Bosch.

De man had ruzie met de bewoner van het pand. Uit wraak liet hij zwaar vuurwerk ontploffen. "Door het ontploffen van een mortierbom hadden er gewonden kunnen vallen", oordeelde de rechter. "De enorme knal veroorzaakte ook veel ravage aan het huis en in de straat. Het bracht ook veel maatschappelijke onrust."

De dader heeft zijn actie bekend. Eerder werd door justitie een hogere straf geëist. Niet alle feiten waar de man uit Berlicum van verdacht werd, konden volgens de rechter worden bewezen. Zo was onzeker of de spuitbus pepperspray die bij hem thuis werd gevonden, van hem was of van zijn huisgenoot.

De straf is ook lager omdat de man bereid is om van zijn drugsverslaving af te komen. Hij kan daardoor gedwongen worden opgenomen. Ook moet hij een schadevergoeding betalen aan het slachtoffer.