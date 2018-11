Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Wie stofzuigt er? Discussie loopt compleet uit de hand, politie moet ingrijpen

PRINSENBEEK - Maak jij schoon of is het de ander zijn beurt? In menig huishouden is het soms een twistpunt, maar in Prinsenbeek ging het conflict woensdagmiddag wel heel ver. De politie moest er aan te pas komen.

Geschreven door Malini Witlox

Twee mannen kregen ruzie omdat een van hen weigerde schoonmaaktaken uit te voeren. De politie heeft een man (23) aangehouden die een medebewoner(22) zou hebben vastgepakt en op zijn linkerhand en pols zou hebben geslagen met een stofzuigerstang. Het slachtoffer viel daarna.