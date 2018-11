Deel dit artikel:













GS geven PVV geen antwoord meer op vragen over Palestijns kinderkamp Foto: De Mussenberg

DEN BOSCH - Gedeputeerde Staten geven de PVV geen antwoord meer op vragen over een Palestijns kinderkamp dat in oktober in Loon op Zand werd gehouden. GS denken dat met de beantwoording van die vragen “maatschappelijke scheidslijnen kunnen worden versterkt”. Het is voor de tweede keer in korte tijd dat GS de PVV terecht wijzen.

Geschreven door Jan de Vries

Het Palestijnse kinderkamp werd in oktober gehouden op het terrein van De Mussenberg in Loon op Zand. De PVV-fractie in Provinciale Staten trok meteen aan alle stutten. Volgens de partij was de organisator een pleitbezorger van Hamas. Politie en veiligheidsdiensten deden onderzoek met als resultaat dat burgemeester Hanne van Aart toestemming voor het kinderkamp gaf omdat er niks aan de hand was. Eric van Leeuwen, eigenaar van de Mussenberg, werd daarna slachtoffer van een haatcampagne LEES OOK: Haatmails voor eigenaar vakantieboerderij na berichtgeving over Palestijns kinderkamp Haatideologie

Dat was voor de PVV niet genoeg. De partij zette vol in op deze kwestie en stelde opnieuw een serie vragen. Tijdens de begrotingsbehandeling afgelopen vrijdag, gooide fractievoorzitter Alexander van Hattem weer alle remmen los. Hij verweet het college van GS niet op te treden tegen het Palestijnse kinderkamp, waar volgens de PVV de haatideologie van Hamas werd verspreid. GS hebben donderdag laten weten dat zij geen antwoord geven op een tweede serie vragen van de PVV. Het college vindt de vragen onzakelijk en de teneur staat het college evenmin aan. Volgens GS kan beantwoording van de vragen er toe leiden dat maatschappelijke scheidslijnen worden versterkt. In juli haalden GS al ongekend fel uit naar de PVV. Het college beschuldigde die partij toen van leugens in een kwestie over natuurbescherming. LEES OOK: Provincie pakt PVV terug: u liegt