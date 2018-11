Verkeersruzie loopt uit op mishandeling, achtervolging en middelvinger naar agent

RAAMSDONKSVEER - Na een verkeersruzie heeft de politie donderdag een 49-jarige man uit Den Bosch en zijn 16-jarige zoon aangehouden. De man sloeg een 38-jarige automobilist uit Nieuwkuijk en trapte tegen zijn auto. Dat gebeurde in Raamsdonksveer. Het slachtoffer reed daarna achter de man en zijn zoon aan tot in Teteringen.

De twee automobilisten kregen rond half acht 's ochtends ruzie bij een kruising in Raamsdonksveer over onnodig links rijden. De man uit Den Bosch sloeg de andere automobilist en schopte een deuk in zijn auto. Hij reed weg, waarbij het slachtoffer hem volgde.

In Teteringen wilde de politie de man die erg agressief was, aanhouden. Zijn zoon filmde de aanhouding. Hier werd hij op aangesproken. Daarna beledigde de zoon de agenten en stak zijn middelvinger op. Hij werd aangehouden wegens belediging. Vader en zoon zijn meegenomen naar het bureau.