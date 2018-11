Deel dit artikel:













Complete chaos op wegen rond Breda, ongelukken met vrachtwagens zorgen hele middag voor overlast Foto: Tom van der Put/SQ Vision Mediaprodukties. Foto: Tom van der Put/SQ Vision Mediaprodukties.

BREDA - Door twee ongelukken met vrachtwagens op de A16 en A58 is donderdagmiddag een grote verkeerschaos ontstaan rondom Breda. De A58 in de richting van Tilburg werd afgesloten tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint Annabosch. Om 12.30 uur botsten daar drie vrachtwagens. Even voor 15.00 uur vond op de A16 nog een ongeval plaats met vrachtwagens. De A16 werd daardoor ook afgesloten.

Op de A58 botsten rond 12:30 uur drie vrachtwagens op elkaar bij Ulvenhout. Door de klap brak de cabine van de achterste truck af. De A58 was ter plekke dicht en het opruimen duurde tot in de avondspits. Er werd een omleiding ingesteld. Het verkeer richting Tilburg werd over de A59 omgeleid. Op de omleidingsroute stond ook file. Aan het einde van de middag werd de A58 weer vrijgegeven. LEES OOK: Ongelukken op A16 en A58 met vrachtwagens, verkeerschaos rond Breda A16

Door het ongeluk op de A58 werd het verkeer korte tijd omgeleid over de A16. Maar daar gebeurde donderdagmiddag ook een ongeluk tussen twee vrachtwagens waardoor de weg werd afgesloten. Verkeer vanuit Rotterdam naar Antwerpen kon omrijden via Bergen op Zoom. Boetes voor filmende automobilisten

Verschillende automobilisten pakten bij het ongeluk op de A58 hun mobieltje om de chaos te filmen of te fotograferen. Volgens Rijkswaterstaat kunnen die allemaal een boete verwachten. "Even een huishoudelijke mededeling voor alle filmende en fotograferende weggebruikers op de A58 bij Ulvenhout... De bekeuring valt binnenkort thuis op de mat.. #controle #sensatie", zo twittert de dienst.