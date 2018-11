Deel dit artikel:













Jongen (16) opgepakt voor 'klungelige' overval op Kruidvat De andere overvallers worden nog wel gezocht (beeld: Bureau Brabant/politie).

EINDHOVEN - Een van de ‘klungelige jongens’ die het Kruidvat aan het Meerplein in Eindhoven overvielen, is waarschijnlijk opgepakt door de politie. De politie heeft dinsdagmiddag een 16-jarige verdachte uit Eindhoven aangehouden in zijn woning.

Geschreven door Maaike Cnossen

De overval vond op vrijdagavond 2 november plaats. De politie noemde hun aanpak klungelig. De vier daders liepen wat door de winkel, maar namen uiteindelijk niks mee. Ze bedreigden wel het personeel.



De jongens hadden een pistool, bijl en hamer bij zich. Tijdens de overval waren er veel klanten aanwezig in de drogisterij.



In het opsporingsprogramma Bureau Brabant werden maandag bewakingsbeelden getoond waarop het viertal te zien was. Na de uitzending kwamen er meerdere tips binnen en kon de 16-jarige verdachte worden aangehouden. De recherche onderzoekt de zaak verder en hoopt ook snel de andere overvallers op te kunnen pakken.