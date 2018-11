Zie ginds komt de Spinola bijna terug, Bredase caféboot straks verder als hippe cocktail boot

De Spinola was er na ruim 45 jaar stilliggen in de binnenstad slecht aan toe. “De boot was zelfs zo goed als lek op sommige punten. Toen ze naar de werf werd gesleept was het spannend of ze het wel zou halen”, aldus eigenaar Geert Blenckers.

Dubbele bodem

De bodem van de oude clipper uit 1916 wordt nu verstevigd met stalen platen van zes millimeter dik. In totaal gaat het om veertien ton metaal dat er op de werf in Maasbracht onder wordt gelast. Verder krijgt het schip meer ramen en een compleet nieuwe inrichting.

Blenckers kocht onlangs de Spinola met zijn compagnon Jeroen van Schijndel van de vorige eigenaar Paul Verloop (72). “Paul heeft meer dan 45 jaar de zaak gerund. Pas toen we Paul konden overtuigen van onze plannen, gunde hij ons om het schip over te nemen. De Spinola zal ook altijd Spinola blijven heten”, legt Geert uit.





Moderne uitstraling

In de Spinola komt ‘Bobby’s boat’, een hippe cocktailbar met eigentijdse hapjes en drankjes. Er komt een groot terras op het schip en op de kade. Binnen is straks ruimte voor zo’n tachtig gasten. Over een paar weken wordt het schip terug gesleept naar haar vertrouwde stek in het Spanjaardsgat. Hier worden ook de stuurhut en de mast er terug op gezet. In het voorjaar moet de vernieuwde Spinola helemaal af zijn.





Koninklijk

Geert Blenckers: “Voor ons was het financieel misschien interessanter om een nieuw schip te kopen. Maar we zien de cultuurhistorische waarde van deze boot. Alle Bredanaars kennen de Spinola en zelfs Willem-Alexander heeft hier nog een biertje gedronken. Daarom verdient en krijgt ze een tweede leven. Hier op haar eigen plek in Breda”.