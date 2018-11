Deel dit artikel:













Meer details over Efteling-sprookje De Zes Zwanen bekend

KAATSHEUVEL - Bezoekers van het in aanbouw zijde Efteling-sprookje De Zes Zwanen kunnen straks op twee manieren van het sprookje genieten. Varend of lopend, ze zien het sprookje dan vanuit een verschillend perspectief. Dat vertellen ontwerpers Stefany van den Dries en Sander de Bruijn in abonneetijdschrift Wonder.

Geschreven door Malini Witlox

"De zwanen varen rond in een rustig tempo, zodat je alle tijd hebt om het tafereel helemaal in je op te nemen. Je kunt bovendien ook lopend het slot binnengaan," aldus Van den Dries. De Bruijn: “Lopend zie je het tafereel vanuit een andere hoek, dan zie je details die je niet ziet vanuit de zwaan. Je kunt dus beide routes doen en elke keer iets anders zien." De Efteling maakte in september bekend dat er in het sprookjesbos een nieuw sprookje met mini-vaartocht komt. Dit verhaal krijgt een plaatsje tussen de grot van Sneeuwwitje en het huis van Assepoester. Het verhaal gaat over zes koningszonen die door hun jaloerse stiefmoeder veranderd worden in zwanen. Hun kleine zusje moet een onmogelijke opdracht uitvoeren om die betovering te verbreken en haar broers terug te krijgen. Ze moet zes hemden van bosastertjes voor hen naaien en mag zes jaar niet spreken. Er wordt niet gesproken in het sprookje, zodat het ook begrijpelijk is voor onze internationale gasten. Je ziet straks een fragment van het verhaal, net zoals bij de meeste andere sprookjes in het Sprookjesbos. "Het hoofdtafereel speelt zich af in de gewelven van het slot van de koning. Daar zit Elisa in alle stilte te breien te midden van honderden bosasters. Dat serene tafereel presenteren we zo wonderlijk mogelijk met flonkerende asters en glinsterende dauwdruppeltjes," vertelt De Bruijn.