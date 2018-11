'Ik dacht dat mijn laatste uur had geslagen', beschonken bestuurder rijdt vol in op agent

DEN BOSCH - Een beschonken bestuurder is vorige week vrijdag vol op een motoragent ingereden in Den Bosch. De man ging er na een alcoholcontrole snel vandoor. Tijdens een achtervolging zette hij de auto in zijn achteruit en raakte de agent. “Ik dacht echt dat mijn laatste uur geslagen had."

Het incident deed zich voor tijdens een alcoholcontrole bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis. De bestuurder van de lichtgrijze Opel Astra bleek teveel gedronken te hebben. Hij werd gevraagd om uit te stappen. Dat wilde hij niet en de man scheurde ervandoor. De motoragent ging er direct achteraan. Op de Hoeflaan besloot de automobilist opeens keihard te remmen. Hij reed met zijn auto achteruit en reed vol op de agent in. Daarna ging hij er met piepende banden vandoor.



'Laatste uur geslagen'

De agent viel en is in het ziekenhuis behandeld aan zijn been. Hij is flink geschrokken en heeft aangifte gedaan.



De bestuurder wordt nog altijd gezocht. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag op de politiemedewerker. Het kenteken van de auto is 63-HD-ZV. De politie heeft de eigenaar van het voertuig gesproken, maar hij bleek niet de bestuurder te zijn.



Opel verdwenen

De Opel is momenteel ook spoorloos. Het gaat om een lichtgrijze Astra uit 2001. Aan de achterzijde heeft het voertuig mogelijk schade. De man die op de agent inreed, zat niet alleen in de auto. Er was een tweede man bij. De politie wil ook meer over hem weten.



Mensen die informatie hebben, wordt gevraagd een tipformulier op internet in te vullen of de politie te bellen.