Jong kindje zwaargewond naar ziekenhuis gebracht na aanrijding op zebrapad Steenbergen

STEENBERGEN - Een kind is donderdag aan het eind van de middag zwaargewond geraakt na een aanrijding met een auto. Dat gebeurde op een zebrapad aan de Kade in Steenbergen.

Het slachtoffertje, naar schatting jonger dan vijf jaar, is met spoed en onder politiebegeleiding, naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Een trauma-arts begeleidde het kind in de ambulance naar het ziekenhuis.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet duidelijk.