Is dit een hint? Komt Sinterklaas volgend jaar aan in Geertruidenberg?

De intocht volgend jaar in Geertruidenberg? (Beeld: YouTube)

GEERTRUIDENBERG - Grote paniek op de stoomboot van Sinterklaas. Door de lage waterstand van de Zaan lijkt het onmogelijk om zaterdag bij de landelijke intocht aan te meren in Zaandijk. De pieten moeten op zoek naar een alternatief en dat lijkt met Geertruidenberg te zijn gevonden. Of toch niet?

De zorgwekkende ontwikkelingen kwamen donderdag aan bod in het Sinterklaasjournaal. Terwijl de spanning bij alle Nederlandse kinderen met de dag toeneemt, is op de pakjesboot sprake van een hele andere spanning. Want waar moet de stoomboot naartoe nu de waterstand van de Zaan steeds verder daalt?

Alle Nederlandse gemeentes worden gebeld, maar zonder succes. Totdat de telefoon overgaat en de gemeente Geertruidenberg aan de lijn hangt. Natuurlijk zijn de Sint en zijn pieten welkom daar in het westen van Brabant. Uitstekend bereikbaar via het water, plek genoeg voor een grote stoomboot. Maar… wel pas volgend jaar. Dat feest gaat zaterdag dus niet door, maar wij onthouden ‘m voor 2019.









Dan lijkt ook Den Bosch zich aan te dienen als alternatief. Maar, je voelt ‘m al aankomen, ook hier zit een kink in de kabel. De nieuwe pieten zijn daar niet welkom. Dan maar wachten tot volgend jaar, in Geertruidenberg.