Wim van de Donk als dj CD KING achter de draaitafels [VIDEO]

TILBURG - Tiësto en Hardwell kunnen hun borst natmaken. Commissaris van de Koning Wim van de Donk draait namelijk niet alleen aan de knoppen van Brabant, achter de draaitafel gaf de afgezant van de Koning tijdens de Night of the Profs een hoorcollege van jewelste. CD KING, zoals zijn artiestennaam luidt, kreeg daarmee honderden uitgelaten studenten aan het dansen.

De playlist van CD KING varieerde van Traffic van Tiësto - een knipoog naar de drukte op de A67 of A58? - en Drink Schrobbelèr tot de feesthit Zeven Dagen Lang van Bots. En Brabant van Guus Meeuwis kon natuurlijk niet achterblijven. Verder was CD KING vooral zelf even Young Again, met dank aan Hardwell.

In beweging

Tijdens de Night of The Profs kropen de professoren van de Tilburg University achter de draaitafel om in de bankhangende en bierdrinkende studenten iets van beweging te krijgen.

De opbrengst van de avond gaat naar de stichting Gijsje Eigenwijsje. De stichting organiseert vakanties voor gezinnen met ernstig zieke kinderen.