Michael van Gerwen stoot door naar laatste acht Grand Slam of Darts

WOLVERHAMPTON - Na een zinderende pot kan Michael van Gerwen opgelucht adem halen. 'Mighty Mike' bereikte de laatste acht van de Grand Slam of Darts door Michael Smith te verslaan. Het kostte Van Gerwen alle nodige moeite, maar hij trok aan het langste eind: 10-8.

Zijn Engelse opponent vloog uit de startblokken en brak Van Gerwen meteen. Ook de tweede leg van de wedstrijd ging naar Smith. Het tempo lag ongelooflijk hoog en in de derde leg zette Van Gerwen zichzelf op het scorebord. 'Mighty Mike' leek in de vierde leg op gelijke hoogte te kunnen komen, maar Smith gooide een fantastische 121-finish uit.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Comeback

Aan het gemiddelde van Van Gerwen lag het niet in de beginfase. 'Mighty Mike' stond na zes gegooide legs op 114 gemiddeld per drie pijlen, maar stond wel achter met 4-2. Van Gerwen wist zich terug te vechten en greep na negen legs voor het eerst de voorsprong in de achtste finale. Toch kon hij maar even van die voorsprong genieten, want Smith kwam meteen weer terug tot 5-5.

Ware thriller

De gemiddeldes van beide heren lagen constant dicht bij elkaar en ook het dubbelpercentage was exact hetzelfde bij een 7-7 tussenstand. Het beslissende moment van de wedstrijd kwam in leg zestien waarin Van Gerwen Smith wist te breken via dubbel drie. Net nadat Smith twee pijlen had gemist om op 8-8 te komen. Smith kwam nog terug tot 9-8 maar Van Gerwen gooide ijzersterk en gooide de wedstrijd op slot door dubbel tien uit te gooien.

"Zo wil je winnen", reageerde Van Gerwen na afloop bij RTL 7. "Ik ben heel blij met deze overwinning. Smith bleef ze goed raken en ik moest echt aanhaken. Ik gooide goed maar maakte fout na fout in zijn legs. Uiteindelijk mag ik niet klagen, maar ik denk dat iedereen thuis een mooie wedstrijd heeft gezien."

Tekst gaat door onder de tweet.

LEES OOK: Michael van Gerwen maakt geen onverslaanbare indruk, maar kenners maken zich geen zorgen

Dubbel-probleem

Van Gerwen liet in deze pot zien dat hij geen problemen kende op de dubbels. In de groepsfase tegen Johnny Clayton miste 'Mighty Mike' nog vier matchdarts, maar tegen Michael Smith gooide hij 50 procent op zijn dubbels raak.

Michael van Gerwen speelt zaterdag in de kwartfinale tegen Johnny Clayton. In de groepsfase verloor Van Gerwen nog van de Welshman.