'FIOD rolt autoverhuurbedrijf voor de onderwereld op'

TILBURG - In een onderzoek naar een vermeend autoverhuurbedrijf voor de onderwereld heeft de FIOD voor een kapitaal in beslag genomen. Het gaat onder meer om peperdure Porsches, Mercedessen en Harley Davidsons.

De FIOD viel deze week acht huizen en bedrijfspanden in Brabant, Limburg en Duitsland binnen. Behalve elf auto’s en twee motoren namen rechercheurs dure horloges en 15.000 euro aan contant geld in beslag, meldt het AD. Er is nog niemand aangehouden. Volgens de FIOD zouden er meerdere verdachten in beeld zijn.

BPM en BTW ontdoken

Het bedrijf wordt ervan verdacht via ingewikkelde constructies auto’s te verhuren aan criminelen. In werkelijkheid zouden de auto’s van de criminelen zelf zijn. Met deze truc wordt de BPM en BTW ontdoken, wat bij deze bolides neerkomt op tienduizenden euro’s per auto.

De doorzoekingen vonden volgens de krant plaats in onder meer Tilburg, Breda en Nieuwkuijk.

Vingers bij aflikken

Bij de in beslag genomen auto’s kunnen autoliefhebbers hun vingers aflikken. De FIOD sleepte deze week vier dure Mercedessen, waaronder een exclusieve AMG GTC weg. Ook werden een fonkelnieuwe Porsche GT3 - met een cataloguswaarde 229.000 euro - en een Porsche Panamera Turbo SE Hybrid in beslag genomen.

In een Chrysler Voyager vond de FIOD met behulp van een douaneteam verborgen ruimtes. Zo kon op ingenieuze wijze de achterstoel worden opgeklapt om bij een geheim opbergvak voor drugs, geld of wapens te komen. Ook stuitte de FIOD op een tot luxe camper omgebouwde vrachtwagen, die ook als werkplaats gebruikt kan worden.