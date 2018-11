Treinen tussen Cuijk en Mook rijden weer na aanrijding

KATWIJK - Tussen Cuijk en Mook Molenhoek reden vrijdagochtend van kwart over zes tot kwart voor acht geen treinen na een aanrijding ter hoogte van de Everdineweerd in Katwijk.

Volgens een getuige liep een man met zijn fiets langs het spoor. De man zou dronken geweest zijn. De brandweer, de politie en een ambulance werden opgeroepen, evenals een traumaheli.

Ziekenhuis

Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat, is niet bekend.

De politie doet onderzoek. "Onderdeel daarvan is de vraag of de man gedronken heeft", laat een woordvoerder weten. "Een antwoord daarop hebben we nog niet. "

Tien uur

Rond acht uur waren de problemen opgelost en kon het treinverkeer worden hervat.