Veertig jaar computerclub, nog plek op harde schijf voor nieuwe herinneringen

EINDHOVEN - Een van de oudste computerclubs van Brabant viert feest. De Eindhovense Computer Associatie bestaat veertig jaar. Ook al is er weinig nieuwe aanwas aan leden, de club probeert toch steeds te vernieuwen.

De club werd in 1978 opgericht en begon op de zolder van een school. Computers zoals wij die nu kennen, waren er nog niet. De voorzitter van toen, Jan van den Berg, is ook de voorzitter van nu. "In die tijd was het haast onbetaalbaar om zelf een computer in huis te halen", vertelt hij. "Op deze manier konden we het goedkoper en toegankelijker maken voor een heleboel mensen." Inmiddels heeft de club zo'n tweehonderd leden.

Philips bestuursleden over de vloer

Veel van de eerste leden werkten voor Philips, dat zal geen verrassing zijn. Van den Berg vertelt dat ze ook wel eens bezocht werden door topmannen van het technologiebedrijf: "Die waren nieuwsgierig naar wat er allemaal mogelijk was." De mogelijkheden die toen de fantasie prikkelden, zijn inmiddels natuurlijk ver achterhaald.

De heren van de club proberen niet alleen te blijven hangen in die goede oude tijd, maar willen meegaan met recente ontwikkelingen. Zo zijn ze op vrijdagochtend driftig aan het 3D-printen. Van schaakspel tot opslagbakjes, hier maken ze het allemaal. Een ander knutselt met een modulair computertje een entertainmentsysteem in elkaar. Weer een ander kijkt oude beelden van Philips op een Video Langspeelplaat.

Koffiekwartiertje

Tegenwoordig is het hebben van een computer niet meer zo onbetaalbaar als vroeger. Wat je niet kunt, zoek je op met een zoekmachine. Daardoor is de noodzaak van een computerclub een beetje verloren gegaan. Alhoewel, misschien is vooral het koffiekwartiertje om halfelf door de tijd heen steeds belangrijker geworden.

Om hun jubileum te vieren, gooien ze zaterdag hun deuren open voor geïnteresseerden.