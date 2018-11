Onafscheidelijke Branche (9) en Sem (9) zijn filmsterren: 'We gaan samen handtekeningen uitdelen!'

Zaterdagavond rijden er twee volle bussen vanaf basisschool Wereldwijs in Eersel naar Theater Tuschinski in Amsterdam. Daar gaat de film in première tijdens documentairefestival IDFA.

LEES OOK: Documentaire over juf Kiet wint Gouden Kalf, film van regisseur Koolhoven grote winnaar

Trotse ouders

In 2017 kreeg de film 'De kinderen van juf Kiet' lovende recensies. De documentaire, opgenomen op basisschool Het Palet in Hapert, won zelfs een Gouden Kalf.

In de nieuwe film zien we hoe Branche de volgende stap zet. Hij neemt afscheid van juf Kiet en de schakelklas en begint op een nieuwe school, De Wegwijs in Eersel. "Het was best wel spannend", vertelt de 9-jarige filmster. "Mijn ouders zijn volgens mij heel trots."

'We zijn nu echte filmsterren'

Iemand die misschien wel nog trotser is, is zijn beste vriend Sem. Hij praat honderduit over zijn vriendschap met Branche. Maar Sem moest wel even wennen aan Branche. "Eerst vond ik hem saai. Ik vond het zo'n gekke naam: Branche." Sem vindt het heel bijzonder dat Branche al in twee documentaires heeft 'gespeeld'. "Ik vind het wel knap van hem, dat 'ie dat durft. Ik dacht in het begin van het filmen: wat gebeurt hier nou?!"

Al gauw werden de twee beste vriendjes. "We zijn nu echte filmsterren", aldus Branche. Sem hoopt op een rode loper tijdens de première. "We kunnen zaterdag samen één handtekening zetten: de B van Branche en de S van Sem."

Nederlands leren en vrienden maken

Tijdens de opnames zat Branche in groep 5 bij meester Wout Epoel. De filmopnames waren voor Wout extra spannend, omdat hij nieuw was op de school. "Het is al spannend om in je eerste jaar als leerkracht te starten, laat staan als je elk woord of beweging die je doet, gefilmd wordt," vertelt hij.

Branche heeft zich heel goed ontwikkeld, volgens meester Wout. "Hij is een hele sociale jongen. Ik heb er wel voor gezorgd dat er verschillende werkvormen in de klas gehanteerd werden, zodat 'ie contact maakte met andere kinderen. Maar uiteindelijk heeft Branche alles zelf moeten doen. Hij heeft nu een klas vol vrienden."

Ook zijn beste vriend Sem ziet hoe Branche gegroeid is tijdens de opnames. "Branche kan nu heel goed praten. Hij leest niet heel, vlot maar dat doe ik ook nog niet", lacht hij.

Een dikke auto kopen

De ouders van de kinderen uit groep 5 waren niet meteen overtuigd toen ze hoorden over de opnames. "We waren in het begin een beetje angstig in verband met de privacy. We hebben het heel goed afgestemd met de ouders", vertelt schooldirecteur Ilse Wietlocks. De papa's en mama's zijn nu juist heel trots op hun kroost. “We hebben de ouders uitgenodigd om samen terug te kijken en ze waren heel geëmotioneerd. Het was echt bijzonder mooi."

Sommige klasgenoten zijn stiekem wel een beetje jaloers op Branche en Sem. "Het zou leuk zijn als heel Nederland de film zou gaan kijken." De twee vriendjes willen samen 'een dikke auto kopen, een Mercedes'.

De documentaire 'Jij bent mijn vriend' is vanaf 22 november te zien in de bioscoop.