Goud van Brabant in de race voor erfgoedprijs Europa Nostra Award

SON - Het delen van kleine, persoonlijke verhalen van Brabanders om mensen op een unieke wijze met elkaar in gesprek te brengen. Dat is wat het tv-programma Goud van Brabant doet. En dit tv-programma is nu in de race voor de Europa Nostra Award, dé prijs op het gebied van erfgoed.

Gedeputeerde Henri Swinkels overhandigde donderdagmiddag het dossier bij Europa Nostra. “We denken dat dit project een goede kans maakt”, zegt Swinkels. “Het is een prachtige manier om mensen te betrekken bij hun erfgoed.” Volgens Swinkels brengt het delen van erfgoed van Brabanders heel dicht bij de Brabanders.

Persoonlijk verhaal

Goud van Brabant wil Brabanders met elkaar in gesprek brengen over het heden, het verleden en de toekomst. Creatieve mensen – of ze nou amateurs of professionals zijn – vertellen op hun eigen manier verhalen over de rijke geschiedenis of de innovaties van Brabant.

Ook kinderen en opa’s en oma’s vertellen hun persoonlijke verhaal. Daarnaast bezoeken bekende Brabanders plekken waar de geschiedenis nog steeds voelbaar is. Zo geeft filmmaker Daan Jongbloed een inkijkje in de maanden die hij doorbracht met de laatste zes Kruisheren in het klooster Sint Agatha.





We geloven dat het concept ook andere Europese regio's kan inspireren.





Eervolle prijs

De Europa Nostra Award is een van Europa’s meest eervolle prijzen op het gebied van erfgoed. Alle ondersteunende projecten zijn voorbeelden van wat organisaties en burgers kunnen doen voor Europees erfgoed. Swinkels wil het project ‘Goud van Brabant’ graag op een Europees podium plaatsen. “We geloven dat het concept ook andere Europese regio’s kan inspireren.”

De resultaten van Goud van Brabant zijn elke woensdagavond te zien op Omroep Brabant.