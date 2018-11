Uniek: de laatste 2,5 jaar miste Margot van Geffen geen enkele interland met Oranje

GHANGZHOU - De Tilburgse hockey-international Margot van Geffen begint zaterdag met de Oranjevrouwen in het Chinese Changzhou aan de strijd om de Champions Trophy. De middenvelder van Den Bosch kan daar een bijzonder eeuwrecord op haar naam brengen.

168-voudig international Van Geffen miste in de voorbije 2,5 jaar geen enkele interland van de Oranje hockeyvrouwen. Sinds 2 juni 2016 speelde ze liefst zeventig interlands op rij, het meeste van alle huidige internationals in de ploeg van bondscoach Alyson Annan.

Record in zicht

Van alle hockey-internationals die sinds de eeuwwisseling in actie kwamen in Oranje heeft alleen de Bossche Carlien Dirkse van den Heuvel een nog langere onafgebroken reeks in Oranje achter haar naam staan: 72 interlands.

De aanvoerder van Oranje is echter momenteel geblesseerd en ontbreekt zodoende in de Champions Trophy-selectie. Van Geffen kan het record van Dirkse van den Heuvel de komende week dus overnemen.

Zeven hoofdprijzen

Van Geffen speelt vanaf zaterdag haar zestiende titeltoernooi met Oranje. Ze maakt zich op voor haar vijfde Champions Trophy, het toernooi waarbij de beste zes landen van de wereld tegen elkaar strijden. De editie van dit jaar is de allerlaatste, want het toernooi verdwijnt voorgoed van de internationale hockeykalender en wordt vervangen door de Pro league.

Van Geffen gaat in China op jacht naar haar achtste hoofdprijs met het Nederlands elftal. In haar interlandloopbaan won ze twee keer het EK, één keer het WK en vier keer de Hockey World League. De Champions Trophy en de Olympische titel ontbreken nog op haar erelijst.