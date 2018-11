Meer tijd om cadeautjes te kopen voor kerst: extra shopmomenten in alle grote steden

EINDHOVEN - December is de shopmaand bij uitstek. Dat weten gemeentes ook en daarom zijn er in vrijwel alle grote Brabantse steden extra koopavonden, ruimere openingstijden of extra koopzondagen. In Eindhoven gaan de winkels op drie zondagen in december zelfs om acht uur ’s ochtends open zodat iedereen genoeg tijd heeft om kerstcadeaus te kopen.

Normaal gesproken gaan winkels op koopzondagen in Eindhoven om twaalf uur in de middag open. De speciale ontheffing geldt voor 2, 23 en 30 december.



Tilburg begint op tijd met een speciale koopavond tijdens Black Friday op 23 november. De winkels zijn dan tot tien uur ’s avonds open. Ook is er een extra koopavond op vrijdagavond 21 december, vlak voor de kerstdagen. Ook is er elke zondag in december koopzondag.

Extra koopavond

In Breda zijn vrijwel alle winkels elke zaterdag en zondag in de hele maand december open tot zes uur. Ook is er een extra koopavond op 21 december. Ook Helmond heeft een extra koopavond op 21 december.

Oss houdt in december drie koopzondagen in plaats van de gebruikelijke één per maand. Op 16, 23 en 30 december zijn de winkels open.

Voor Den Bosch, Roosendaal en Bergen op Zoom is niet bekend of er extra koopmomenten zijn naast de koopzondagen. In Den Bosch zou er een Late Night Shopping-evenement plaatsvinden op 23 november, maar dat gaat niet door wegens te weinig animo.

Koopzondagen

Wel zijn de winkels elke zondag in december geopend, zoals ook geldt voor de andere steden. Bergen op Zoom maakt een kleine uitzondering, daar blijven de winkels op 9 december nog dicht. Alle andere zondagen is er wel koopzondag.