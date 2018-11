Wim van de Donk kan geen sjekkies rollen, maar een worstenbroodje lukt hem wel

De CvK antwoord: "En dat is ook precies één van de redenen waarom ik nooit ben gaan roken, omdat ik dat rollen niet kon."

Van de Donk greep de Dag van de Ondernemer aan voor een bezoek aan de bakkerij van de broers Houben. Bart en Lucas Houben wisten de oeroude traditionele Brabantse lekkernij hip te maken met vegetarische en andere experimentele varianten.





Van vader op zoon

"We komen uit een familie van ambachtelijke bakkers, maar we kozen aanvankelijk allebei voor een ander vak", zegt Bart Houben. Hij werkte jarenlang in de evenementenbranche en zijn broer Lucas was docent in het bijzonder onderwijs. "Maar toen ik voor een evenement in Amsterdam gevraagd werd om iets typisch Eindhovens mee te brengen heb ik pa gevraagd om worstenbroodjes te bakken en die werden enthousiast ontvangen."

De broers boorden nieuwe markten aan en stuurden hun foodtrucks naar festivals en muziekevenementen. "Het is een ideale snack voor festivals, in je ene hand een biertje en in de andere hand een worstenbroodje", zegt Bart. Zo maakte heel Nederland de laatste jaren kennis met de Brabantse lekkernij. "Inmiddels zijn we er aan toe om ook het buitenland ervan te laten genieten."









'U bent geslaagd'

Commissaris Van de Donk roemt de vernieuwingsdrift van de beide broers. "Natuurlijk is het een traditioneel Brabants product, maar Bart en Lucas weten er nieuwe groepen naartoe te trekken en dat bewonder ik."

Met zijn eigen gedraaide worstenbroodje is Wim van de Donk 'geslaagd' naar de maatstaven van de ervaren bakker Henk. "Maar het was niet de eerste keer dat ik een worstenbroodje hebt gemaakt, dus ik had al wat ervaring", laat hij in alle eerlijkheid weten.