Kromowidjojo in Singapore wéér nipt geklopt door Zweedse rivale Sarah Sjöström

SIGNAPORE - Ranomi Kromowidjojo heeft tijdens wereldbekerwedstrijden in Singapore een nipte nederlaag geleden in een rechtstreeks duel met haar grote rivale Sarah Sjöström. De PSV-zwemster was op de vijftig meter vlinderslag 0,01 seconde langzamer dan de Zweedse, die won in 24,63.

Voor Kromo was het de tweede nederlaag in twee dagen tegen Sjöström. Op de 50 meter vrije slag eindigde ze donderdag als tweede in 23,46 achter haar Zweedse leider in het wereldbekerklassement, die in 23,21 aantikte.

Toussaint in topvorm

Kira Toussaint onderstreepte in Singapore haar goede vorm door de 100 meter rugslag te winnen in een nieuw Nederlands record. Ze noteerde een tijd van 55,92 en was daarmee 0,29 sneller dan haar oude record, dat ze vorig jaar tijdens de EK kortebaan in Kopenhagen zwom: 56,21.

Achter de 24-jarige Toussaint eindigden de Australische zwemsters Minna Atherton en Emily Seebohm als tweede en derde. Zij zwommen een tijd van respectievelijk 56,21 en 56,47. Donderdag zwom Toussaint al een Nederlands record op de 50 meter rugslag (26,04).

Ook Heemskerk sterk

De 200 meter vrije slag werd met overtuiging gewonnen door Femke Heemskerk: 1.52,57. Zij was ruim drieënhalve seconden sneller dan Madison Wilson (1.56,15) uit Australië en de Chinese Xaxin Liu (1.56,20).