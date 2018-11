Onze 5 weekendtips: heel veel lichtjes (en meer)

BRABANT - De dagen zijn kort in deze periode van het jaar. Maar daar hebben ze op verschillende plekken in Brabant wel wat op gevonden. Zo kan je in Eindhoven volledig verlicht rennen en ook in Kaatsheuvel hebben ze de boel verlicht.

Verlichte intocht Sinterklaas in Kaatsheuvel (zondag)

Dit is natuurlijk het weekend waar veel -vooral jonge- mensen al weken naar uit kijken. De Sint komt aan in Nederland en ook in Brabant wordt de goedheiligman van harte welkom geheten. In Kaatsheuvel wachten ze zondag tot het donker is voor dat de Sint komt. Gelukkig is alles met lichtjes versierd -ja, ook de pakken van de pieten- en dat maakt het wel zo gezellig.



De stoet vertrekt om 17.15 uur vanaf het Wilhelminaplein via Gasthuistraat, LeoXII-straat, Mgr. Volkerstraat, Hoofdstraat, Raaduisstraat naar het Anton Pieckplein. Daar wordt de happening afgesloten met een show.





Waailand Feestival in Made (zaterdag)

In Made bij het Waailand Feestival doen ze de verlichting aan. Maar niet te veel want het gaat om de muziek en de sfeer. Deze 13e editie wordt aan de Brieltjenspolder gehouden. Volg de gele borden met ‘Waailand Feestival’ en je komt er vanzelf. Je kan er met de auto naartoe. Er is zijn parkeerplekken meteen naast het festivalterrein. Dat zijn er niet veel dus het is handiger om je af te laten zetten of om op de fiets te komen. Er is een gratis, onbewaakte fietsenstalling.

Lamme Frans, maar ook Lange Frans stond er. Net als Snollebollekes en Lee Towers. Wie er dit jaar op het podium klimt, houdt de organisatie nog geheim. Maar er is een garantie voor feest afgegeven. O, en er is een dresscode: jongens dragen blauw, meisjes komen in het roze.

World Press Photo in Den Bosch (zaterdag t/m 9 december)

In Den Bosch hebben ze vanaf dit weekend meer oog voor uitlichten dan verlichten. Op de tentoonstelling van de World Press Photo zijn confronterende en ontroerende foto’s van belangrijke nieuwsfeiten te zien. De tentoonstelling is in Willem Twee aan de Boschdijkstraat 100 in Den Bosch. Dat is nog geen tien minuten lopen van het station.

Op maandag t/m vrijdag kan je van 9.00 - 18.00 uur op de tentoonstelling terecht. In het weekend gaan de deuren om 11.00 uur open en sluiten ze om 17.00 uur. Het kost vijf euro om naar binnen te mogen.

GLOW Run in Eindhoven (zaterdag)

GLOW kennen we als een evenement waarbij je rustig langs een route met allerlei lichtkunst loopt. Deelnemers aan de GLOW Run Eindhoven doen het zaterdagavond in een tempootje -of twee- hoger. Vanaf het Beursgebouw leggen de lopers een route van 5 kilometer af. Je komt langs alle GLOW projecten en.... je loopt soms dwars door de installaties heen! Voor 21 euro mag je meedoen. Je moet wel een avondmens zijn: de eerste lopers starten om 23.00 uur.

Het handigst is als je met de fiets of het openbaar vervoer komt.

Het Beursgebouw ligt op 5 minuten lopen van het station. Natuurlijk zijn er parkeerplaatsen waar je je auto kwijt kan maar vanwege GLOW zijn die lastiger te bereiken.





Alive & Kicking festival 2018 in Veghel (zondag)

Het festivalseizoen hebben we een maandje geleden afgesloten maar de echte after party hebben we nog niet gehad. Zondag is in Veghel Alive & Kicking, misschien wel dé after party van het festival seizoen. De Noordkade in Veghel heeft vier verschillende podia. BZB, Reservoir Dogs Band, Tim Akkerman (tribute aan The Boss) en vele andere zorgen voor dat echte festivalsfeertje. Alsof het weer even van de zomer is.

Kaarten kosten 11,50 euro en zijn via de site te verkrijgen. Je kan vanaf 13.30 uur genieten van de optredens. Het is geen probleem om met de auto naar Alive & Kicking te komen. Er zijn drie parkeerplaatsen met samen 750 plekken voor je auto. Bussen 158 en 306 vanaf station Den Bosch brengen je een heel eind in de buurt. Maar houd er rekening me dat je nog wel een stuk moet lopen.

Tips?

Organiseer je zelf een evenement of ga je ergens naartoe en vind je dat de rest van Brabant ook moet komen, laat het ons weten. Stuur een mailtje met informatie over het evenement naar evenementen@omroepbrabant.nl en misschien kiezen we jouw evenement wel uit als een van de tips van de week!