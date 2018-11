Drukke avondspits in Eindhoven door ongelukken met vrachtwagens, weg weer vrij

EINDHOVEN - Bij Eindhoven was het vrijdag door een ongeluk met een vrachtwagen druk op de weg. Op de A2 richting Maastricht bij knooppunt Batadorp stond zo'n acht kilometer file. Ook op de A67 bij knooppunt Leenderheide stond zo'n vier kilometer file. Op de N2 staat nog ongeveer drie kilometer file.

Tussen Valkenswaard en knooppunt Batadorp stond lange tijd zeker 10 kilometer stilstaand verkeer. Daarnaast stond ook de A67 vanuit Venlo vast door het ongeluk. Bij beide ongelukken was een vrachtwagen betrokken.

Mensen die richting Utrecht reisden, werd geadviseerd om de A73, A50 of A15 richting Venlo/Nijmegen aan te houden.

Het is niet duidelijk of er iemand gewond is geraakt bij de ongelukken.