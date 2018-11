Ruim 20 miljoen om ondermijnende activiteiten van georganiseerde misdaad te bestrijden

EINDHOVEN - Brabant krijgt van het Rijk 20,5 miljoen euro extra om de ondermijnende activiteiten van de georganiseerde misdaad aan te pakken. Met het geld moet worden voorkomen dat de criminele onderwereld zich nestelt in de samenleving. Dat heeft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid vrijdag aan de Tweede Kamer laten weten.

Grapperhaus spreekt van een 'ernstige en diep in de samenleving gewortelde problematiek'.

Onze provincie krijgt het meeste geld uit de ondermijningskas van het rijk, waar 100 miljoen in zit. Een deel van die 20 miljoen is ook voor Zeeland. Het budget is eenmalig.

Misdaadgeld

Brabant wordt volgens de minister bijna dagelijks geconfronteerd met de ondermijnende effecten van georganiseerde criminaliteit.

"In het bijzonder van de illegale drugsindustrie, de innesteling ervan in woonwijken en in legale sectoren, het grove geweld, de bedreigingen van bestuurders en overheidsambtenaren, het dumpen van giftig afval in de natuur en in woonwijken en de aanzienlijke hoeveelheden misdaadgeld die circuleren."

Zware problematiek

Grapperhaus vindt dat met spoed moet worden opgetreden en de 'maatschappelijke voedingsbodem' ie dit mogelijk maakt, te verminderen. Landelijk trekt het ministerie van Justitie en Veiligheid 85 miljoen euro uit voor de regio's. Dat Brabant een groot deel daarvan krijgt, heeft volgens Grapperhaus te maken met de 'aard en zwaarte van de problematiek'.

Een deel van het geld gaat naar projecten bij de overheid en politie om de inlichtingenpositie te versterken. Er gaat ook geld naar onderzoek van meldingsbereidheid in probleemwijken. Ook bestuurlijke weerbaarheid staat op de agenda. Er komen trainingen voor bestuurders om corruptie te voorkomen.

Drugsbendes

Brabant kampt met zware criminaliteit door drugsbendes. De criminelen verdienen bergen geld met hun illegale praktijken en proberen dat op slinkse wijze wit te wassen. Met celstraffen alleen is dat niet tegen te houden, zo is uit het verleden gebleken. Daarom is in 2010 een taskforce opgericht die ook de financiële winsten van de georganiseerde misdaad aanpakt.

Dat gebeurt met onder meer het opleggen van fiscale aanslagen, het sluiten van panden of het weigeren van vergunningen. Ook wordt een poging gedaan om kwetsbare doelwitten van criminelen weerbaar te maken. Zo worden onder anderen bestuurders, boeren, jongeren, mensen in de vastgoedbranche en financiële dienstverlening onder druk gezet om de criminelen te helpen.

Ondermijningswetgeving

De georganiseerde misdaad zal ook juridisch steviger worden aangepakt, kondigt Grapperhaus aan. De minister zal komen met lopende en nieuwe wetsvoorstellen die de aanpak tegen ondermijning ondersteunen.