Gezamenlijke actie tegen overlast in centrum Eindhoven: 4 aanhoudingen en 77 boetes uitgedeeld

EINDHOVEN - Bij een gezamenlijke pilotactie om overlast in het centrum van Eindhoven aan te pakken, zijn woensdag en donderdag in totaal 4 mensen aangehouden en 77 boetes uitgeschreven.

De politie merkt dat er steeds meer overlast is in het centrum door onder meer winkeldiefstal, overlast door verslaafden en verwarde personen bij het station, fietsendiefstallen en zakkenrollerij. De actiedagen waren ook ingelast om bezoekers van de stad en GLOW een prettige avond te bezorgen.

Zwartrijders

Er zijn in totaal vier personen aangehouden: een voor winkeldiefstal, een voor agressief gedrag en twee mensen zijn aan de vreemdelingendienst overgedragen. Op het station zijn 70 boetes uitgedeeld, voornamelijk voor zwartrijden. In het centrum zijn 7 boetes uitgedeeld voor het drinken van alcohol op plekken waar dit niet is toegestaan, wildplassen en bedelen.

Bijzonder aan de actiedagen is dat alle betrokken partijen voor het eerst samen overlast te lijf gaan. De politie, AVIM (vreemdelingendienst), NS, Hermes en Stadstoezicht zijn hier onderdeel van. De pilots worden in Gestel, Woensel-Zuid en het centrum uitgevoerd.