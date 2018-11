Helden van de Herfst: ode aan de Bladblazende Bazen van Brabant

Bert en Seger zijn twee van de waarschijnlijk duizenden groenwerkers die het momenteel keidruk hebben. “Er zit nog genoeg aan”, zegt Seger wijzend naar de bomen. “Als er een beetje nachtvorst bijkomt dan gaat het echt los, letterlijk los. Dan vallen ze massaal naar beneden. ” De herfsttijd is voor deze groenwerkers dan ook de periode van het jaar dat de bladblazers (en oordoppen) tevoorschijn worden gehaald.

'Lukraak blazen is er niet bij'

Een groepje collega’s werken ze straat voor straat af. “Wij blazen alles op ruggen en dan komen de anderen de bladeren weer ophalen”, vertelt Bert die ook uitlegt dat er wel wat meer bij komt kijken dan een beetje blazen. "Je moet rekening houden met de wind, het verkeer en met voetgangers. Er zit wel degelijk iets van een strategie achter. Zomaar lukraak blazen is er echt niet bij."





Bladeren: glad en glibberig

Seger legt op zijn beurt uit dat bladeren ook 'gewoon' gevaarlijk kunnen zijn. "Wij kunnen ons nog wel opvangen als we onderuit gaan, maar bij ouderen is dat een heel ander verhaal. Gebroken armen, benen en of een gebroken heup: bladeren kunnen spek en spekglad zijn. Vooral als ze nat zijn." De verschillende boomsoorten zorgen uiteraard ook voor bladvormen die verschillend zijn, van groot naar klein. "De grotere bladeren zijn beter om te blazen, daar heb je meer grip op, de kleine blaadjes zijn rommelig om mee te werken."

De mannen vinden het leuk, een vorm van waardering, dat ze ook eens in het herfstzonnetje worden gezet. Want als er bladeren op de rails vallen en de treinen meer glibberen in plaats van rijden, dan krijgt dat volop de aandacht. "Net als de eerste strooiwagen van Rijkswaterstaat", roept iemand verderop. 'De Helden van de Herfst', hebben we ze genoemd. Een ode aan de Bladblazende Bazen van Brabant!





