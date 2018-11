'Hij heeft herinneringen aan dit huis, laat hem hier gewoon wonen'

BREDA - Wim van der Rijk en zijn dochter Angela zitten met de handen in het haar. Boos, verdrietig, alle emoties komen voorbij. 4 december moet Wim het huis in Breda uit waar hij al zijn hele leven woont. Bijna alle juridische wegen zijn bewandeld, de woningstichting wil dat hij vertrekt. Wim heeft nog maar 2,5 week om zijn spullen te pakken. Voorlopig is nog geen doos ingepakt, ze houden een sprankje hoop.

“Mijn vader is hier niet weg te denken. Hij kent alle buurtbewoners. Aan alle elementen in het huis heeft hij herinneringen. De badkamer heeft hij met mijn moeder verbouwd. Hij is 77 jaar oud. Laat hem gewoon hier wonen,” vertelt dochter Angela.

Niet op huurcontract

33 jaar woonde Wim van der Rijk samen met zijn levenspartner Cor in hun huis in Breda. Ze waren de eerste bewoners van het huis aan de Achterom. Na hun scheiding was het stel snel weer samen. Ze waren echter niet meer getrouwd en hij stond niet op het huurcontract. En dat levert nu Cor overleden is problemen op. Voor 4 december moet Wim zijn huis uit.

De zaak kwam twee keer voor de rechter. Die besloot de laatste keer in het voordeel van woningstichting AlleeWonen. Die wil dat hij vertrekt, de woning aan het Achterom is voor een meerpersoonshuishouden. Wim heeft al twee keer een andere woning aangeboden gekregen. “Beide keren een studio van dertig vierkante meter. Woon-en slaapkamer zijn één. Er is geen tuin, terwijl hij een buitenmens is. Het is echt een hok,” aldus Angela.

LEES OOK: Wim woonde 33 jaar samen met Cor in één huis, na haar dood kreeg hij acht dagen om te vertrekken

Regels zijn regels, dat weten ze beiden. Maar in een vergelijkbare woning is volgens de Bredanaars recentelijk ook een man alleen komen te wonen.” We geven de hoop niet op. Misschien gaan we in cassatie, ook omdat hij er dan in december nog niet uit hoeft. We hopen op een menselijke rechter.”

'Verslechterde gezondheid'

In de tussentijd vreet de situatie aan hen. De gezondheid van vader Wim verslechterde, vertelt buurtbewoner Gerrie die zich om hun lot bekommert. “We hebben de huisarts ingeschakeld voor geestelijke hulp. Wim en Angela hebben verschillende keren contact gehad met de woningstichting maar die reageert niet. Ik ga het nu ook proberen, de woningstichting kan het besluit om humanitaire redenen terugdraaien. Het gaat ook niet om woonfraude, er is gewoon een fout gemaakt. Een maatschappelijk sociale woningbouwstichting moet ook haar sociale gezicht laten zien. Die man en zijn dochter gaan eraan onderdoor. Ze stonden hier beiden te huilen, hij is helemaal in de war.”

Bij woningstichting Allee was niemand bereikbaar.