PSV Vrouwen verslaan Ajax en bouwen aan indrukwekkende zegereeks, bedankje voor Mark van Bommel

EINDHOVEN - Met een 1-0 zege op Ajax hebben de PSV Vrouwen de koppositie in de eredivisie verstevigd. Voor de Eindhovenaren was het de zevende competitiezege op rij. Zes punten is het verschil nu met de Amsterdammers, maar hardop dromen van de landstitel is nu nog veel te vroeg volgens de PSV-speelsters.

Of PSV nu tegen FC Twente, Achilles '29 of Ajax speelt, de voorbereiding is eigenlijk altijd hetzelfde. Toch heeft Mauri van de Wetering één ding dat dit keer anders was. "Mark van Bommel heeft een woordje gedaan. Dus, Mark bedankt!" Hoewel de ervaren speelster het leuk vond dat de trainer van de hoofdmacht even kwam kijken, was ze niet direct onder de indruk. "Het is natuurlijk altijd leuk, maar je ziet hier zoveel grote namen op De Herdgang."

Aniek Nouwen hoorde dat Van Bommel zijn ervaring had gedeeld, zelf was ze er niet bij. Ze was bij het Nederlands elftal, dat zich kwalificeerde voor het WK. De twee kwalificatiewedstrijden tegen Zwitserland waren de eerste Oranje-duels waar de speelster uit Deurne voor was opgeroepen. "Het is een mooie week. Eerst was ik met het Nederlands elftal weg, dat was een hele mooie ervaring. Nu de winst op Ajax, dat is altijd mooi."

Twee keer een feestje voor Nouwen. "Met Oranje was wel een beetje raar. De rest leeft er al een hele tijd naar toe. Maar het is geweldig om mee te maken. En dan feest ik gewoon mee natuurlijk." Na de winst op Ajax werd er op het veld en later in de kleedkamer ook even flink feest gevierd, terecht volgens Van de Wetering. "Ja, we zijn echt superblij."

Flow

De zegereeks van PSV is na de winst op Ajax zeven wedstrijden lang. Daarmee loopt het nog wel achter op de mannen, die dit seizoen al twaalf competitiewedstrijden op rij gewonnen hebben. De vrouwen verloren alleen de eerste wedstrijd, tegen FC Twente. "Het zou wel leuk zijn als we mee kunnen gaan met hun flow, laten we er voor gaan", zegt Van de Wetering met een grote glimlach."

Nouwen laat hetzelfde woord vallen. "We zitten in een goede flow, die moeten we vasthouden. We hebben er nu zeven gewonnen op rij, daar moeten we mee verder gaan."

Titelstrijd

In Eindhoven is er flink geïnvesteerd in de selectie, de vrouwenploeg van PSV moet mee gaan doen om de prijzen. In totaal kwamen er tien nieuwe speelsters en een nieuwe trainer. Van de Wetering is er sinds de oprichting van de vrouwentak bij PSV al bij, nu roepen dat ze titelfavoriet zijn is er niet bij. "Die druk leg ik niet bij ons. We zijn nog niet op de helft van de competitie. We gaan het zien."

Nouwen is positief, al weet ze dat de voorsprong van zes punten op Ajax - ADO Den Haag staat nu tweede met vijf punten minder dan PSV - eigenlijk kleiner is. "Dit is een belangrijke stap, je staat zes punten los. maar in de play-offs gaan de punten doormidden. Maar toch, je hebt in ieder geval een voorsprong. Daar kun je op verder bouwen."