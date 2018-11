Deel dit artikel:













Man gewond na steekpartij bij 'Polenhotel' in Best Vanwege de steekpartij werd de politie gewaarschuwd. (Foto: Dave Hendriks)

BEST - Bij een Polenhotel aan de I.B.C-Weg in Best is vrijdagnacht een man neergestoken. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht

Geschreven door Peter de Bekker

De aanleiding voor de steekpartij wordt onderzocht. Hond

De steekpartij vond rond halfvier plaats. De politie meldde rond vier uur dat er vooralsnog geen verdachte is aangehouden. Agenten hebben volgens een getuige een tijdje met een hond in het Polenhotel gezocht.