51 jaar oude Volvo zwaar beschadigd door autobrand in Oss Brandende auto's in Oss (foto: Gabor Heeres SQ Vision Mediaprodukties)

OSS - Een 51 jaar oude Volvo is in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaar beschadigd geraakt door een autobrand. Een bestelbus die naast de klassieker geparkeerd stond aan de Wagenaarstraat in Oss vatte rond drie uur vlam. De bestelbus brandde helemaal uit.

Geschreven door Linda Bak

De Volvo Amazon uit 1967 liep flinke beschadigingen op door de brand. Hoe de brand kon ontstaan, is nog niet duidelijk. Onderzoek

De politie stelt een onderzoek in. Ook roept zij mensen op zich te melden wanneer ze iets verdachts hebben gezien in de buurt.