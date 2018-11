Dode bij ongeluk met trekker met suikerbieten en twee personenauto's in Oud Gastel

OUD GASTEL - Aan de Bolbaan in Oud Gastel is zaterdagmiddag rond half drie een ernstig ongeluk gebeurd waarbij een trekker met suikerbieten en twee personenauto's betrokken waren. Daarbij viel een dode.

Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. De trekker met suikerbieten werd op z'n kant in de sloot aangetroffen. Ook waren er twee personenauto's bij het ongeluk betrokken. Of de trekker in de sloot terechtkwam door de aanrijding met de personenauto's of juist de oorzaak is van het ongeluk, is nog niet te zeggen.

Grote ravage

De verkeersanalisten van de politie stellen een onderzoek in. Ook de brandweer rukte uit. Het is een grote ravage, aldus de politie en de gemeente heeft de weg afgezet.

Het is nog niet bekend of het dodelijk slachtoffer de bestuurder van de trekker is of een van de bestuurders/inzittenden van de twee personenauto's.