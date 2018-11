Zes aanhoudingen uit de hand gelopen Sinterklaasintocht: 'Meer arrestaties zullen volgen'

EINDHOVEN - De politie heeft zes pro-Zwarte Pietbetogers aangehouden bij de uit de hand gelopen demonstratie tijdens de Sinterklaasintocht in Eindhoven. Daar zal het volgens burgemeester John Jorritsma zeker niet bij blijven. "Neem maar van mij aan dat er nog meer mensen binnengehaald zullen worden."

Jorritsma heeft geen goed woord over voor de 'hooligans' die de protesten verstoorden. 'Buitensporig', noemt hij het tegenover Omroep Brabant. "Een aantal hooligans is zijn eigen feestje gaan vieren, terwijl de actiegroep Kick Out Zwarte Piet zich keurig aan de regels heeft gehouden."

Tegenreactie

Enkele tientallen leden van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet protesteerden bij de intocht van Sinterklaas in Eindhoven. De gemeente was ervan op de hoogte dat er een tegenreactie zou komen. De bedoeling was dat een aantal mensen verkleed als Zwarte Piet en Sinterklaas met liederen de boel zou overstemmen. Volgens Jorritsma was dat 'ludiek' bedoeld.

Jorritsma zegt de intocht begon als 'een groot feest'. "Er waren duizenden, duizenden kinderen en ouders." Maar toen de Sint de Kanaaldijk passeerde richting het centrum, escaleerde het. "De groep hooligans werd steeds groter. Ze gingen zich agressiever gedragen en gooiden met eieren en bier. Ze provoceerden en schopten de politie."

Camerabeelden

De burgemeester heeft met de politie en het Openbaar Ministerie besloten een strafrechtelijk onderzoek te starten. Onder meer camerabeelden worden daarvoor nagekeken. Jorritsma verwacht dat er meer aanhoudingen zullen volgen.