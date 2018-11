TOP Oss blijft verbazen in Keuken Kampioen Divisie, RKC verslaat Helmond Sport

HELMOND - Door het interlandvoetbal werd de veertiende speelronde van de Keuken Kampioen Divisie niet op vrijdag afgewerkt. Drie Brabantse clubs kwamen zaterdag tot een zege, alleen Helmond Sport verloor. FC Den Bosch komt zondag in actie.

TOP Oss-Almere City 2-0

Voor de wedstrijd was het een affiche met de nummer vijf tegen de nummer zes van de Keuken Kampioen Divisie. Door een 2-0 zege is TOP Oss in ieder geval voor even opgeschoven naar de vierde plaats.

Huseyin Dogan was de grote man aan de zijde van de Ossenaren. Net als tijdens de vorige wedstrijd, uit bij Jong AZ, was hij twee keer trefzeker. De 24-jarige middenvelder maakte beide doelpunten in de tweede helft, daarmee kwam zijn seizoenstitel op twaalf.

Met slechts tien tegentreffers heeft de ploeg van trainer Klaas Wels de minst gepasseerde verdediging op het tweede niveau van Nederland.

Helmond Sport-RKC Waalwijk 0-2

Na veertien wedstrijden wacht Helmond Sport nog altijd op de eerste competitiever van het seizoen. In eigen huis werd er verloren van RKC Waalwijk, ondanks dat die ploeg bijna de hele tweede helft met een man minder speelde. Ezra Walian, net als Darren Maatsen trefzeker in de eerste helft, kreeg een halve minuut na het begin van de tweede helft terecht rood voor een elleboogstoot.





In de rest van de wedstrijd zocht Helmond Sport de aanval, maar meerdere kansen werden niet benut. RKC bleef redelijk makkelijk overeind, ondanks dat het een man minder had.

FC Dordrecht-FC Eindhoven 0-3

Scoren, dat is dit seizoen het probleem van FC Eindhoven. In Dordrecht was dat echter niet het geval. Daar was de plaatselijke FC het slachtoffer van een gretig FC Eindhoven.

Na twintig minuten spelen opende Sam Elisha de score, voor de spits uit Israël was het zijn eerste doelpunt van het seizoen. Een paar minuten later maakte Essikal Karim de 0-2. Het waren doelpunt elf en twaalf voor de ploeg van trainer David Nascimento.

De dertiende seizoenstreffer viel na een kwartier in de tweede helft. Aanvoerder Branco van den Boomen maakte er met een geplaatst schot vanaf de rand van het strafschopgebied 0-3 van.

Jong PSV-Jong AZ 3-1

In de thuiswedstrijd tegen Jong AZ kon Jong PSV-trainer Dennis Haar beschikken over een aantal spelers die tot de A-selectie van PSV horen. Zo was er een basisplaats voor Bart Ramselaar en Maxi Romero. Dat duo verzorgde de complete doelpuntenproductie van de Eindhovenaren.

Na iets meer dan een half uur spelen maakte Ramselaar de 1-0, kort na rust verdubbelde Romero de score. Nadat Jong AZ in de slotfase iets terug wist te doen via Thijs Oosting, zorgde Romero met zijn tweede van de avond voor de beslissing: 3-1.