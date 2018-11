Depressies bij boeren nemen toe, minister komt in actie

Zo overweegt ze invoering van een landelijk meldpunt, waarop frequente bezoekers van boerderijen - zoals dierenartsen - anoniem hun zorgen over een boer kenbaar kunnen maken.

Depressies nemen toe

Vorige week meldde Omroep Brabant al dat het aantal depressies bij boeren toeneemt, vooral doordat de boeren met steeds meer regels te maken hebben. Het aantal melkveehouders dat hulp krijgt van de sociaal werkers van de branchevereniging ZLTO is sinds 2014 bijna verdubbeld.

Volgens actualiteitenprogramma Nieuwsuur toont onderzoek in omringende landen aan dat het aantal zelfmoorden bij boeren beduidend meer voorkomt dan bij andere beroepsgroepen. In Nederland worden daarover geen aparte cijfers bijgehouden.

LEES OOK: Marcel Rijkers zag leven als boer niet meer zitten: ‘Zoek hulp voordat het te laat is’

Schouten erkent dat het boeren soms met moeilijke omstandigheden te maken hebben die kunnen leiden tot psychische problemen. Een meldpunt is volgens haar een eerste stap. Ook vindt ze het belangrijk dat instanties beter op de hoogte zijn van de verschillende initiatieven die al worden ondernomen depressies tegen te gaan.

Coaches

Zo hebben verschillende gemeenten agrarische coaches aangesteld die in gesprek gaan met boeren. En er zijn ook netwerken actief waar boeren worden ondersteund die zich bezinnen op de toekomst van hun bedrijf. Schouten zegt dat de psychische problemen een 'veelomvattend vraagstuk' is dat niet zomaar is opgelost. Ze wil dan ook helpen om de verschillende initiatieven uit te breiden.