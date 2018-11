Deel dit artikel:













Michael van Gerwen mist acht matchdarts in één leg, maar staat wel in de halve finale Grand Slam Michael van Gerwen is blij na de zege op Jonny Clayton (foto: VI Images).

WOLVERHAMPTON - Jonny Clayton won in de groepsfase van Michael van Gerwen. De nummer één van de wereld nam zaterdagavond een soort wraak. In de kwartfinale stonden de twee weer tegenover elkaar. Van Gerwen was dit keer te sterk voor Clayton: 16-12.

Geschreven door Fabian Eijkhout

Clayton maakte er wel een echte wedstrijd van. Tot 5-5 ging het echt gelijk op. Met drie gewonnen legs op rij leek Van Gerwen de wedstrijd toch nog in een vroeg stadium naar zich toe te trekken. Leek, want zijn tegenstander uit Wales kwam volledig terug. Clayton kwam terug tot 8-8. Daarna pakten de twee darters allebei drie legs, waardoor er 11-11 op het scorebord stond. Acht matchdarts

Vanaf 11-11 ging de turbo alsnog aan bij Mighty Mike. Hij kwam op een 15-11 voorsprong en kreeg vervolgens de kans om de wedstrijd uit te gooien. Acht pijlen om een ticket voor de halve finale te bemachtigen waren echter niet genoeg om de winst te pakken. Clayton kwam door de missers van Van Gerwen nog op 15-12, maar niet lang daarna was het alsnog klaar. Van Gerwen won de wedstrijd met 16-12. "Ik ben blij met de winst. Het was niet mijn beste prestatie, maar nog steeds gemiddeld meer dan 101", zegt Van Gerwen op social media. "Jonny Clayton heeft het goed gedaan dit toernooi, hij heeft grote stappen gezet. Ik ben in ieder geval klaar voor de halve finale tegen Gary Anderson. Ik ben er zeker van dat het een fenomenale wedstrijd gaat worden." Finaledag

In de halve finale staat Van Gerwen zondag tegenover Gary Anderson. De Schot was in zijn kwartfinale met 16-6 te sterk voor de Duitser Michael Unterbuchner. In de andere halve finale staan Gerwyn Price en Mensur Suljovic tegenover elkaar.