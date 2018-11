Ireen Wüst is de beste Nederlandse op de 1000 meter in Obihiro, maar verovert geen medaille

OBIHIRO - Ireen Wüst heeft tijdens de wereldbekerwedstrijden schaatsen in het Japanse Obihiro ook op de 1000 meter zondagochtend geen medaille overgehouden.

Wüst deed een minuut en 15,34 seconden over de afstand. Daarmee eindigde de Goirlese als vijfde.

Derde wereldbekerzege

De Oostenrijkse Vanessa Herzog won. Zij zette een baanrecord neer en kwam na een minuut en 14,56 seconden over de finish. De Japanse Miho Takagi eindigde als tweede, 26 honderdsten na Herzog. Een andere Japanse, Nao Kodaira, veroverde het brons.

Voor Herzog was dit haar derde wereldbekerzege in totaal en haar tweede op de 1000 meter. Begin dit jaar was ze in Erfurt voor de eerste keer in het wereldbekercircuit de snelste op de kilometer.