Gruwelijke beelden: hyena bijna verscheurd door soortgenoten in Beekse Bergen

HILVARENBEEK - In Safaripark Beekse Bergen is zaterdag een hyena aangevallen door vijf soortgenoten. Door ingrijpen van verzorgers overleefde het mannetje de aanval, die werd ingezet door vijf vrouwtjes.

Beelden van de aanval werden zaterdag op de website Dumpert gezet. Een gepaste waarschuwing: de beelden zijn heftig. Ze tonen hoe de vijf vrouwtjes hun soortgenoot met hun tanden uit elkaar proberen te trekken. De hyena raakt daarbij zichtbaar gewond.

Nieuweling

De aangevallen hyena was een nieuweling in het verblijf, volgens een woordvoerder van het park. Het dier werd begin deze week geïntroduceerd in de groep. De komst van de nieuweling leidde niet eerder tot problemen.

De aanval duurde ongeveer vijf minuten, waarna de verzorgers de groep uit elkaar wisten te drijven en het mannetje in veiligheid kon worden gebracht. Vrouwtjes zijn de baas in de clan bij hyena’s. Het safaripark is nu bezig met het herstel van het mannetje.

Beren doden wolf in Nuenen

Eind oktober was het ook al raak in een Brabants dierenpark: toen werd een wolf aangevallen door beren in Dierenrijk Nuenen. De aanval werd gefilmd en deed veel stof opwaaien op sociale media. Dat beestje overleefde die aanval niet.