'Maak gebruik van de kennis van de fans', advies supportersvereniging na dramastart Helmond Sport

Na de nederlaag van zaterdag - tegen het eveneens laaggeklasseerde RKC Waalwijk - houdt de ploeg van Rob Alflen alleen FC Dordrecht en hekkensluiter Jong FC Utrecht onder zich.

Eerste kwartier uitmuntend

Een van de mensen die erbij was in het stadion was Eric van Kilsdonk van de supportersvereniging Helmond Sport. "Het was een graad of zes, maar de gevoelstemperatuur was -16", vertelt hij. "Je ziet op de tribune gewoon dat het niet goed gaat. Het rare van het verhaal is: het eerste kwartier was zaterdag echt uitmuntend. Maar dan krijgen ze een goal tegen en stort het in. Dat is heel typerend voor Helmond Sport dit seizoen. Dat is gewoon jammer."

Volgens Van Kilsdonk heeft de ploeg simpelweg te maken met een gebrek aan kwaliteit. "Als je wat meer financiële middelen zou hebben, zou je wat betere spelers kunnen aantrekken en dan zou het beter moeten gaan lopen. Je kan wel met de vinger wijzen naar de scouting of het bestuur, maar dat wil je niet. Die mensen zorgen er namelijk voor dat Helmond Sport blijft bestaan. Daar zijn we hen hartstikke dankbaar voor als supporters. Maar nu ben je financieel gezond en zit je sportief aan de grond."

Ontslag trainer

Vaak moet een trainer vrezen voor ontslag als zijn team zo tegenvallend presteert. Alflen realiseerde zich dat ook na de nieuwe nederlaag van zaterdag. "Maar daarmee schiet je niets op", benadrukt Van Kilsdonk. "De afgelopen vier jaar hebben we ook trainers vervangen, maar het blijft een beetje sukkelen met Helmond Sport. Dan moet je je afvragen of het wel aan de trainer ligt..."

Een buitenlandse investeerder noemt Van Kilsdonk een optie. Hij verwijst naar de successen die dit Fortuna Sittard - dat vorig jaar promoveerde naar de eredivisie - en FC Den Bosch - dat nu tot de top van de Keuken Kampioen Divisie behoort - oplevert. "Maar ik ken ook de verhalen over de investeerder bij ADO Den Haag... Helmond Sport heeft er voor gekozen lokaal sterk te blijven. Daar past een buitenlandse investeerder waarschijnlijk niet goed bij. Maar áls er iemand komt met veel geld, denk ik toch dat de club toch goed moet nadenken... Ik zou het in ieder geval doen."

Verder raadt hij de club aan gebruik te maken van de kennis onder de eigen supporters. "Vraag hen welke spelers zij wel zien zitten bij Helmond Sport. Mits betaalbaar en haalbaar. Er zit veel kennis bij hen."