Vooral veel gezelligheid en lachende gezichtjes bij Sinterklaasintochten [FOTO’S]

In Eindhoven stroomde de binnenstad zaterdagmiddag al vroeg vol in afwachting van de Sint. Het weer werkte fantastisch mee en dat zorgde voor mooie, zonovergoten plaatjes.

Een komisch gezicht in Tilburg zondagmiddag. Daar kwam de Sint namelijk niet aan op een paard, maar in een dikke Audi cabrio.









Reddingsactie in Bakel

In Bakel werd het spannend zondagmiddag. De brandweer moest uitrukken voor een een aantal zwarte pieten in nood aan de Beekakker. Vier zwarte pieten zaten namelijk opgesloten in de sporthal. Omdat de pieten niet meer naar beneden durfden, schoot de brandweer ter hulp. Vijf sterke brandweermannen hebben de pieten weer veilig naar beneden gehaald. De brandweermannen kregen daarna van Sinterklaas te horen ze als dank vanavond hun schoen mogen zetten.

Brandweermannen moesten in actie komen. (Foto: 112nieuwsonline)

In Waalre stond een blije Aad de Mos de Sint op te wachten met zijn kleinkinderen.





Het filmpje van deze opmerkelijke Sint is speciaal voor de volwassenen. De goedheiligman in Helvoirt had zijn lolbroek - of moeten we lolmantel zeggen - aan... Het filmpje zie je hier.

Ook in Den Bosch was het een drukte van jewelste.





In Waalre kreeg de Sint een warm welkom van burgemeester Jan Brenninkmeijer.

Sint en de burgemeester van Waarle. (Foto: Kijkenklik Media)